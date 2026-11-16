В Азербайджане необходимо обновить стратегию управления государственным долгом на 2027-2030 годы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вюгар Гюльмамедов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, действующая среднесрочная и долгосрочная стратегия управления внутренним государственным долгом охватывает 2022-2025 годы, однако содержит долгосрочные ориентиры до конца 2030 года.

В частности, на 2025-2030 годы предусмотрено предоставление государственных гарантий на сумму до 2 млрд манатов, тогда как в проекте госбюджета на следующий год лимит таких гарантий установлен на уровне 6 млрд манатов. При этом к концу 2030 года планируется сократить объем финансовых обязательств, обеспеченных государственными гарантиями, до 16,8 млрд манатов.

"Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что необходимо обновить стратегическую рамку государственного долга на средне- и долгосрочную перспективу, в том числе разработать ее с учетом фискальных нагрузок, которые должны быть определены в рамках стратегии на 2027-2030 годы, и бюджетных расходов", – отметил он.