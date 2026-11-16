Утверждено Положение об информационной системе "Единое окно".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно документу, в целях обеспечения функционирования системы государственные органы (учреждения), формирующие первичный источник соответствующих данных, должны принять меры по полной цифровизации деятельности в сферах импорта и экспорта, транзита, транспорта и логистики.

В этих целях государственные учреждения на основании предложений Министерства цифрового развития и транспорта в течение шести месяцев должны усовершенствовать государственные информационные ресурсы и системы, владельцами или операторами которых они являются, а также интегрировать их в информационную систему "Единое окно" посредством Информационной системы электронного правительства.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.