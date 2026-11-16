В Баку состоялась панельная сессия о современном рынке труда
Социальная защита
- 16 ноября, 2026
- 13:39
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В рамках "Национального форума занятости" в Баку состоялась панельная сессия под названием "Современный рынок труда: цифровизация, инновационное образование и устойчивая занятость".
Как сообщает Report, на панели выступили ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, ректор турецкого Университета "Чанаккале 18 Марта" Рамазан Джюнейт Эреноглу, ректор Бакинского Евразийского университета Сиявуш Гасымов, ректор Международного университета "Туран" в Узбекистане Ахадхон Нажмитдинов.
Панель продолжилась сессией вопросов и ответов.
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