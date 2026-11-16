Хикмет Гаджиев и спецпредставитель НАТО обсудили перспективы партнерства Азербайджана с альянсом
- 16 ноября, 2026
- 13:35
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Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и специальный представитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон обсудили вопросы развития партнерства между Азербайджаном и альянсом.
Как передает Report, об этом Хикмет Гаджиев сообщил в социальной сети X.
"В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития партнерства между Азербайджаном и НАТО, в том числе о необходимости выработки новых моделей сотрудничества. Мы также обсудили роль Азербайджана как активного и надежного партнера НАТО, отметив его значительный военный потенциал и стратегическое географическое положение, а также вклад страны в развитие региональной взаимосвязанности и обеспечение энергетической безопасности Европы", - написал Гаджиев.
Pleased to have fruitful meeting with Ambassador Kevin Hamilton (@KHamiltonNATO), NATO’s Special Representative for the Caucasus and Central Asia. We had a constructive exchange on the current state and future prospects of the #Azerbaijan–#NATO partnership, including the need to develop new models of cooperation. We also discussed Azerbaijan’s role as an active and reliable partner of NATO, highlighting its strong military capabilities and strategic geographical location, as well as its contribution to regional connectivity and the #EnergySecurity of #Europe.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 16, 2026