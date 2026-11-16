Azərbaycan–NATO əməkdaşlığının yeni modellərinin inkişaf etdirilməsi müzakirə olunub
- 16 noyabr, 2026
- 13:37
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Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev NATO Baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Kevin Hamiltonla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, H.Hacıyev bu barədə "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
Qeyd olunub ki, görüşdə Azərbaycan–NATO tərəfdaşlığının hazırkı vəziyyəti və gələcək perspektivləri, o cümlədən əməkdaşlığın yeni modellərinin inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi müzakirə olunub.
Görüşdə H.Hacıyev Azərbaycanın NATO-nun fəal və etibarlı tərəfdaşı olduğunu vurğulayıb. O, ölkənin hərbi imkanları, strateji coğrafi mövqeyi, regional bağlantıların inkişafı və Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfələr barədə danışıb.
Həmçinin Azərbaycan–NATO əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyi diqqətə çatdırılıb.
Pleased to have fruitful meeting with Ambassador Kevin Hamilton (@KHamiltonNATO), NATO’s Special Representative for the Caucasus and Central Asia. We had a constructive exchange on the current state and future prospects of the #Azerbaijan–#NATO partnership, including the need to develop new models of cooperation. We also discussed Azerbaijan’s role as an active and reliable partner of NATO, highlighting its strong military capabilities and strategic geographical location, as well as its contribution to regional connectivity and the #EnergySecurity of #Europe.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 16, 2026