В Тбилиси 17 ноября состоится образовательная выставка азербайджанских университетов.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Выставка организована Министерством науки и образования и Государственным агентством по науке и высшему образованию Азербайджана при поддержке посольства в Тбилиси.

Основная цель мероприятия - в рамках проекта "Study in Azerbaijan" проинформировать проживающих в Грузии школьников, абитуриентов, студентов и родителей о системе высшего образования Азербайджана, университетах, специальностях, учебных программах и возможностях приема.

В выставке примут участие представители более 10 ведущих университетов Азербайджана. Посетители смогут получить информацию о специальностях, правилах приема, стипендиальных возможностях и студенческой жизни, а также задать вопросы непосредственно представителям высших учебных заведений.