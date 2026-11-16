Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о совершенствовании государственного управления прибрежными территориями азербайджанского сектора Каспийского моря.

Как сообщает Report, согласно документу, реализация единой государственной политики в сфере управления, использования и охраны земель прибрежных территорий, а также координация деятельности соответствующих госорганов возложены на Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики.

В связи с этим штатная численность сотрудников Госслужбы увеличена на 40 единиц.

Кабинету министров поручено в шестимесячный срок подготовить предложения по определению прибрежных территорий в качестве зон с особым статусом, их зонированию и установлению правового режима. Также необходимо разработать проекты нормативно-правовых актов, предусматривающих усиление государственного контроля за использованием и охраной земель, предотвращение случаев незаконного захвата территорий и ужесточение административной и уголовной ответственности.

Кроме того, Кабмин должен в течение шести месяцев утвердить актуальное состояние линии соприкосновения водной поверхности Каспия с сушей в азербайджанском секторе, границы и размеры прибрежных территорий, а также их графическое отображение в бумажном и цифровом форматах.

Министерству экономики поручено подготовить предложения по созданию информационной системы, обеспечивающей использование карт и данных на основе географических информационных систем (ГИС) при управлении прибрежными территориями.

Передача земель в пользование и аренду на этих территориях будет осуществляться Государственной службой по вопросам имущества по принципу "одного окна" через Информационную систему "Электронное правительство".

В рамках исполнения распоряжения также предусмотрено выделение необходимых средств на создание систем наблюдения, проведение мониторинга, снос объектов, благоустройство и санитарную очистку территорий, а также укрепление материально-технической базы Госслужбы.