На Канарские острова (Испания) в эти выходные прибыло беспрецедентное количество мигрантов - около 4 тыс. человек на 30 лодках.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

По данным местных властей, только в субботу на остров Эль-Йерро прибыло 1 600 человек, в результате чего общее число мигрантов, спасенных на Канарских островах в 2026 году, достигло почти 28 тыс. Это оказывает "миграционное давление" на Канарские острова с населением около 12 тыс. жителей.

"Эти цифры беспрецедентны за последние 32 года, в течение которых ведется учет прибытий нелегальных мигрантов", - заявил президент CARMA (Центра приема и исследования африканской миграции) Маме Шейк Мбайе.

Многие мигранты прибыли из таких стран, как Сенегал, Гамбия.

Для решения проблем, связанных с миграционным кризисом, правительство Канарских островов настаивает на необходимости усиления людских и материальных ресурсов.