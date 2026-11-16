По меньшей мере 15 человек, в том числе четверо детей, погибли в результате удара беспилотника суданской армии по деревне Абу-Кальб в штате Западный Кордофан.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщила правозащитная организация "Кордофанская обсерватория".

Отмечается, что беспилотник дважды нанес удар по деревне. Первый взрыв пришелся на площадь, где дети играли в футбол, второй - по жилым домам, некоторые из которых загорелись.

Атака произошла на фоне продолжающегося наступления суданской армии в штате Западный Кордофан, где правительственные силы отвоевывают территории у военизированных Сил быстрого реагирования.