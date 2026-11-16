В Румынии за последние 24 часа четырежды объявлялась тревога, связанная с беспилотниками, а за минувшие выходные были повреждены три судна.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил новый министр иностранных дел Румынии Дан Некулэеску перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Бухарест намерен обратиться к партнерам по ЕС с просьбой продолжить предоставление средств и возможностей для укрепления безопасности страны.

"Это неприемлемо. Сегодня я намерен четко обозначить нашу позицию и попросить коллег продолжить предоставление возможностей для укрепления безопасности Румынии. Также я буду выступать за координацию действий НАТО и ЕС в этом направлении", - сказал он.

Министр также сообщил о намерении ускорить создание центра безопасности в Румынии. По его словам, Еврокомиссия ранее пообещала выделить 50 млн евро Румынии и Болгарии для скорейшего запуска этого центра.

Говоря об урегулировании конфликта в Украине, Некулэеску приветствовал возобновление усилий США по содействию мирным переговорам, а также формирование европейской группы, представляющей интересы Европы.

Он подчеркнул, что Румыния, имеющая 640-километровую общую границу с Украиной, должна быть услышана в ходе переговорного процесса.

"Мы хотим прочного, долгосрочного и справедливого мира. Если речь зайдет о европейской архитектуре безопасности, необходимо исходить прежде всего из интересов ЕС и НАТО, а не из необоснованных требований, которые Россия выдвигала в декабре 2021 года", - заявил министр.