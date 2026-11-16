Министр: За выходные в водах Румынии были повреждены три судна
- 16 ноября, 2026
- 13:27
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В Румынии за последние 24 часа четырежды объявлялась тревога, связанная с беспилотниками, а за минувшие выходные были повреждены три судна.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил новый министр иностранных дел Румынии Дан Некулэеску перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
Бухарест намерен обратиться к партнерам по ЕС с просьбой продолжить предоставление средств и возможностей для укрепления безопасности страны.
"Это неприемлемо. Сегодня я намерен четко обозначить нашу позицию и попросить коллег продолжить предоставление возможностей для укрепления безопасности Румынии. Также я буду выступать за координацию действий НАТО и ЕС в этом направлении", - сказал он.
Министр также сообщил о намерении ускорить создание центра безопасности в Румынии. По его словам, Еврокомиссия ранее пообещала выделить 50 млн евро Румынии и Болгарии для скорейшего запуска этого центра.
Говоря об урегулировании конфликта в Украине, Некулэеску приветствовал возобновление усилий США по содействию мирным переговорам, а также формирование европейской группы, представляющей интересы Европы.
Он подчеркнул, что Румыния, имеющая 640-километровую общую границу с Украиной, должна быть услышана в ходе переговорного процесса.
"Мы хотим прочного, долгосрочного и справедливого мира. Если речь зайдет о европейской архитектуре безопасности, необходимо исходить прежде всего из интересов ЕС и НАТО, а не из необоснованных требований, которые Россия выдвигала в декабре 2021 года", - заявил министр.