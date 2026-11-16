К 2030 году искусственный интеллект (ИИ) создаст 10,6 млн новых рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Международного университета "Туран" в Узбекистане Ахадхон Нажмитдинов на панели "Современный рынок труда: цифровизация, инновационное образование и устойчивая занятость", проведенной в рамках Национального форума занятости в Баку.

По его словам, при этом станет ИИ причиной сокращения 8,9 млн позиций. Учитывая это, чистый прирост вакантных мест составит 1,7 млн.

"Это означает, что такие страны, как Азербайджан и Узбекистан, столкнутся с новыми вызовами. Потому что, согласно исследованиям, искусственный интеллект окажет более негативное воздействие на молодую рабочую силу. К этой категории относятся лица в возрасте 20–25 лет и те, кто только начинает трудовую деятельность. Если учесть, что в Азербайджане и Узбекистане люди, относящиеся к этой возрастной группе, составляют большинство, столкновение с новыми вызовами будет неизбежным".