Необходимо установить ограничения на темпы роста текущих расходов государственного бюджета Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вюгар Гюльмамедов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, согласно пакету бюджета, к концу среднесрочного периода прогнозируется покрытие текущих расходов за счет ненефтегазовых доходов как одно из основных условий фискальной устойчивости.

"Мы считаем это положительным шагом с точки зрения макроэкономической стабильности и снижения зависимости от природных ресурсов. Вместе с тем, для достижения этой цели необходимо пересмотреть правовую основу определения текущих расходов, а также ненефтяных доходов или, в более широком смысле, доходов, не связанных с природными ресурсами, в качестве основных целевых показателей", - сказал Гюльмамедов.

Глава Счетной палаты предложил также установить в бюджетном правиле ограничение на темпы роста текущих расходов, поскольку постоянное увеличение их доли в бюджете может создать риски для долгосрочной финансовой устойчивости.