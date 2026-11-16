В Польше задержаны трое подростков по подозрению в планировании теракта
- 16 ноября, 2026
- 13:29
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Сотрудники Агентства внутренней безопасности (АБВ) Польши задержали трех подростков, которые готовили теракт с использованием взрывчатки.
Как передает Report, об этом сообщают польские медиа со ссылкой на министра-координатора спецслужб Польши Томаша Семоняка.
"Подростки не только распространяли нацистскую и фашистскую идеологию, но и готовили действия, направленные на совершение террористических преступлений", - сказал он.
В ходе обыска помещения, принадлежащего одному из подозреваемых, сотрудники полиции обнаружили химические вещества, которые могли быть использованы для изготовления взрывчатых веществ. Двое 17-летних подростков были задержаны; а 16-летний был помещен в центр содержания несовершеннолетних.
"Они обменивались информацией через мессенджеры относительно изготовления самодельных взрывчатых веществ, самодельного огнестрельного оружия и пиротехники для непосредственной террористической деятельности", - добавил Симоняк.