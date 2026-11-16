Бюджетные расходы в Азербайджане не оказывают существенного влияния на инфляцию.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

Он отметил, что в соответствии с мандатом ЦБА влияние бюджетных расходов на инфляцию также находится в центре внимания регулятора.

"Согласно проведенному анализу, текущие расходы увеличивают инфляцию на 0,34 процентного пункта, что не считается существенным. Капитальные расходы оказывают нейтральное влияние на инфляцию. В целом представленные проекты бюджета оцениваются положительно. Мы надеемся, что тесная координация фискальной и денежно-кредитной политики, наблюдавшаяся в последние годы, сохранится и в дальнейшем, внося существенный вклад в макроэкономическую стабильность", - сказал Кязымов.

По его словам, финансирование текущих расходов за счет ненефтегазовых доходов также оценивается положительно.

"Это обеспечивает финансирование текущих расходов из устойчивого источника. В то же время сокращение трансфертов Государственного нефтяного фонда Азербайджана позволяет сохранить долгосрочную устойчивость стратегических валютных резервов. ЦБА также весьма положительно оценивает увеличение доли ненефтяных доходов в общих доходах бюджета, поскольку такая политика направлена на снижение зависимости бюджетных поступлений от нефтяного сектора", - добавил он.