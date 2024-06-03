Правящая партия Мексики и оппозиция заявили о победе на губернаторских и столичных выборах

Правящее в Мексике Движение национального возрождения и оппозиционный альянс во главе с Институционно-революционной партией и Партией национального действия заявили о своей победе на выборах мэра Мехико и губернаторов нескольких штатов страны.

Правящее в Мексике Движение национального возрождения и оппозиционный альянс во главе с Институционно-революционной партией и Партией национального действия заявили о своей победе на выборах мэра Мехико и губернаторов нескольких штатов страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лидеры оппозиции, при этом, также заявили о победе на выборах губернаторов пяти штатов и мэра столицы.

"Я хотел бы сообщить вам, что, согласно экзитполам, которые у нас есть, в пяти различных опросах отмечается очевидная победа Клары Бругады в Мехико, которая станет следующей главой столицы", - сказал глава Движения национального возрождения Марио Дельгадо.

Он добавил, что партия также одержала победу в штатах Веракрус, Морелос, Пуэбла, Табаско, Халиско, Чьяпас, Юкатан.

"В штате Гуанахуато результаты очень близкие, давайте дождемся итоговых результатов", - указал Дельгадо.

"Дорогие друзья, мы можем объявить, что выиграли в шесть из девяти: Мехико, штаты Гуанахуато, Юкатан, Пуэбла, Веракрус и Морелос. Великий результат, великое участие", - заявил глава Партии национального действия Марко Кортес на пресс-конференции и поздравил присутствовавшего на ней кандидата в мэры столицы от оппозиции Сантьяго Табоаду.

В воскресенье в Мексике прошли всеобщие выборы. Граждане избирали президента, 500 депутатов нижней палаты Конгресса и 128 сенаторов. На региональном уровне определялась судьба восьми губернаторских кресел и поста мэра Мехико.