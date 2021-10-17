СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой

Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, это "застало врасплох" американскую разведку.

Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, это "застало врасплох" американскую разведку.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал, застигнувший разведку США врасплох". По словам источников газеты, ракета не достигла заданной цели, однако испытание показало, что Китай добился "поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия" и гораздо дальше продвинулся в этом, чем полагали американцы.

"Мы понятия не имеем, как они это сделали", - заявил один из источников газеты, знакомый с разведданными.

Собеседники издания отметили, что ракета теоретически может пролететь над южным полюсом, что создало бы большую проблему для американских военных, чьи системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении.