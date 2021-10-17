О нас
Report Georgia
Аудио новости

СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой

СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, это "застало врасплох" американскую разведку.
Другие страны
17 октября 2021 г. 09:11
СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой

Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, это "застало врасплох" американскую разведку.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал, застигнувший разведку США врасплох". По словам источников газеты, ракета не достигла заданной цели, однако испытание показало, что Китай добился "поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия" и гораздо дальше продвинулся в этом, чем полагали американцы.

"Мы понятия не имеем, как они это сделали", - заявил один из источников газеты, знакомый с разведданными.

Собеседники издания отметили, что ракета теоретически может пролететь над южным полюсом, что создало бы большую проблему для американских военных, чьи системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
16 октября 2021 г. 16:50
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
16 октября 2021 г. 16:46
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе
16 октября 2021 г. 16:32
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
16 октября 2021 г. 14:51
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
16 октября 2021 г. 14:34
Начало производства Jeep в Азербайджане отложено
Начало производства Jeep в Азербайджане отложено
16 октября 2021 г. 13:51
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы
16 октября 2021 г. 13:06
Рафиг Асланов: На орошаемых площадях никаких проблем нет
Рафиг Асланов: На орошаемых площадях никаких проблем нет
16 октября 2021 г. 11:03
Министерство: Новое агентство увеличит вклад сектора ИКТ в экономику страны
Министерство: Новое агентство увеличит вклад сектора ИКТ в экономику страны
15 октября 2021 г. 13:49
Россия может признать электронную подпись Азербайджана
Россия может признать "электронную подпись" Азербайджана
15 октября 2021 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi