СМИ: Кэмерон на саммите "семерки" попытается продавить идею продления санкций против РФ

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на открывающемся сегодня саммите Группы семи (G7) в Германии постарается убедить партнеров продолжать выступать "единым фронтом" против России. Об этом сообщили британские СМИ, информирует ТАСС.

По их данным, Кэмерон хочет убедить партнеров по "семерке" в недопустимости ослабления экономического давления на Москву после истечения срока действия антироссийских санкций ЕС. Британский премьер намерен получить от "семерки" "четкий сигнал" о готовности продолжать экономическое давление на РФ до "полного выполнения минских договоренностей".

"Кэмерон постарается представить Россию в качестве одного из наиболее серьезных вызовов безопасности и процветанию в современном мире", - пишет агентство Press Association. Оно напоминает, что для продления режима санкций необходимо согласие всех 28 государств-участников Евросоюза, которые проведут саммит в Брюсселе в конце июня.

Press Association в этой связи опасается "возможных неожиданностей" со стороны премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Агентство не исключает, что Афины могут "нарушить строй" и заблокировать продление режима санкций в пику руководству ведущих стран Европы, включая Великобритании.

Срок действия экономических санкций Евросоюза в отношении ключевых предприятий банковского, нефтяного и оборонного секторов России истекает в июле. Если до этого времени государства ЕС не смогут договориться об их продлении, санкционный режим прекратит действовать автоматически.