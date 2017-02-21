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    СМИ: Иракские силы уничтожили главу безопасности ИГ в Мосуле

    Боевик Абу Абдалла уничтожен вместе с двумя его помощниками в районе главного въезда в аэропорт Мосула

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Глава безопасности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в аэропорту Мосула ликвидирован во вторник в результате авиаударов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщает телеканал "Ас-Сумария", боевик по имени Абу Абдалла был уничтожен утром вместе с двумя его помощниками в районе главного въезда в воздушную гавань. Террористов с воздуха атаковал беспилотник.

    Международный аэропорт находится в западной части Мосула, которая пока контролируется террористами.

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