СМИ: Иракские силы уничтожили главу безопасности ИГ в Мосуле

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Глава безопасности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в аэропорту Мосула ликвидирован во вторник в результате авиаударов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал "Ас-Сумария", боевик по имени Абу Абдалла был уничтожен утром вместе с двумя его помощниками в районе главного въезда в воздушную гавань. Террористов с воздуха атаковал беспилотник.

Международный аэропорт находится в западной части Мосула, которая пока контролируется террористами.