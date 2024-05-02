КНР выступила против незаконных односторонних санкций США

Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций США против китайских компаний.

Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций США против китайских компаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Китайская сторона решительно выступает против незаконных односторонних санкций США", - подчеркнул дипломат, комментируя введенные Вашингтоном в среду антироссийские санкции, затронувшие в том числе 21 компанию из КНР.

"Мы продолжим отстаивать законные и легитимные права и интересы китайских компаний", - добавил он.

"Нормальное торговое и экономическое взаимодействие между Китаем и Россией соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и рыночным принципам. Оно не направлено против третьих стран и не должно подвергаться вмешательству или давлению со стороны третьих стран", - подчеркнул дипломат.