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КНР выступила против незаконных односторонних санкций США

КНР выступила против незаконных односторонних санкций США Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций США против китайских компаний.
Другие страны
2 мая 2024 г. 02:11
КНР выступила против незаконных односторонних санкций США

Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций США против китайских компаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Китайская сторона решительно выступает против незаконных односторонних санкций США", - подчеркнул дипломат, комментируя введенные Вашингтоном в среду антироссийские санкции, затронувшие в том числе 21 компанию из КНР.

"Мы продолжим отстаивать законные и легитимные права и интересы китайских компаний", - добавил он.

"Нормальное торговое и экономическое взаимодействие между Китаем и Россией соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и рыночным принципам. Оно не направлено против третьих стран и не должно подвергаться вмешательству или давлению со стороны третьих стран", - подчеркнул дипломат.

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