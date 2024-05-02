КНР выступила против незаконных односторонних санкций США

Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций США против китайских компаний.
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"Китайская сторона решительно выступает против незаконных односторонних санкций США", - подчеркнул дипломат, комментируя введенные Вашингтоном в среду антироссийские санкции, затронувшие в том числе 21 компанию из КНР.
"Мы продолжим отстаивать законные и легитимные права и интересы китайских компаний", - добавил он.
"Нормальное торговое и экономическое взаимодействие между Китаем и Россией соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и рыночным принципам. Оно не направлено против третьих стран и не должно подвергаться вмешательству или давлению со стороны третьих стран", - подчеркнул дипломат.