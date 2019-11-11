СМИ: Индия дислоцировала на линии контроля в Кашмире 100 тыс. военнослужащих

Вооруженные силы Индии разместили 100 тыс. военнослужащих вдоль линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Economic Times.

Отмечается, что в 2019 году на линии контроля в Кашмире произошло почти 2,5 тыс. нарушений режима прекращения огня, это наибольшее количество таких инцидентов за несколько лет.

Напряженность на линии контроля в Кашмире сохраняется после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом.