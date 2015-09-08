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    ​СМИ: ИГ за последние дни похитил 127 детей в иракском Мосуле

    Группировка похитила 127 детей в возрасте от 11 до 15 лет за последние несколько дней

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" похитили 127 детей в городе Мосул на севере Ирака за последние несколько дней, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Группировка похитила 127 детей в возрасте от 11 до 15 лет за последние несколько дней. Дети отправляются в специальные лагеря, где их обучают, как обращаться с оружием и проводить террористические атаки", - заявил местным СМИ представитель отделения Демократической партии Курдистана в Мосуле Саид Мамузини. По его словам, боевики готовят из детей смертников.

    Мамузини добавил, что отец одного из детей убил двоих террористов, пытаясь предотвратить похищение.

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