​СМИ: ИГ за последние дни похитил 127 детей в иракском Мосуле

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" похитили 127 детей в городе Мосул на севере Ирака за последние несколько дней, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Группировка похитила 127 детей в возрасте от 11 до 15 лет за последние несколько дней. Дети отправляются в специальные лагеря, где их обучают, как обращаться с оружием и проводить террористические атаки", - заявил местным СМИ представитель отделения Демократической партии Курдистана в Мосуле Саид Мамузини. По его словам, боевики готовят из детей смертников.

Мамузини добавил, что отец одного из детей убил двоих террористов, пытаясь предотвратить похищение.