Бюро Национального собрания Франции отклонило проект импичмента Олланду

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Бюро Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) отклонило проект резолюции об импичменте президенту республики Франсуа Олланду.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили парламентские источники.

На закрытом заседании бюро Нацсобрания - высшей коллегиальной инстанции нижней палаты - предложение оппозиции об отставке Олланда было отвергнуто большинством голосов. Как уточняется, 13 участников бюро проголосовали против поддержки резолюции, поддержали документ 8 парламентариев.

Проект резолюции об импичменте Олланду был инициирован в начале ноября депутатом от правой оппозиции Клодом Леллушем. Документ получил необходимую поддержку от парламентариев из числа "Республиканцев" - свои подписи под резолюцией поставили 79 депутатов. В итоге 10 ноября председатель Национального собрания Клод Бартолон официально уведомил о проекте импичмента Елисейский дворец, а также правительство.