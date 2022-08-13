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СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки

СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки Свою последнюю статью политик опубликовал в 2019 году, за три дня до прихода к власти, призвав британцев задуматься над уроками высадки на Луну в 1969 году и проявить решимость выйти из Европейского союза.
Другие страны
13 августа 2022 г. 18:48
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки

Свою последнюю статью политик опубликовал в 2019 году, за три дня до прихода к власти, призвав британцев задуматься над уроками высадки на Луну в 1969 году и проявить решимость выйти из Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Борис Джонсон рассматривает возможность возвращения к работе журналиста после ухода с поста премьер-министра Великобритании.

До того как стать премьер-министром, Борис Джонсон был обозревателем газеты Daily Telegraph, получая зарплату в размере 275 000 фунтов стерлингов в месяц. За эти деньги он должен был выпускать одну статью в неделю. Свою последнюю статью политик опубликовал в 2019 году, за три дня до прихода к власти, призвав британцев задуматься над уроками высадки на Луну в 1969 году и проявить решимость выйти из Европейского союза.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Boris Conson jurnalistikaya qayıda bilər”

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