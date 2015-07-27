СМИ: Более 870 человек госпитализированы за сутки из-за жары в Японии

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Один человек скончался, более 870 были госпитализированы за сутки из-за жары, установившейся на значительной территории Японии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

Трое человек находятся без сознания. Среди госпитализированных 11 детей в возрасте от 6 до 8 лет.

Предупреждение в связи с жаркой погодой действует несколько дней подряд. В ряде префектур температура поднималась до 38,7 градуса.

В связи с повышением температуры метеорологи призывают людей пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.





