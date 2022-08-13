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Словакия передала Украине первые четыре САУ Zuzana

Словакия передала Украине первые четыре САУ Zuzana Украина получила первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana, которые ранее обещала передать Словакия.
Другие страны
13 августа 2022 г. 20:13
Словакия передала Украине первые четыре САУ Zuzana

Украина получила первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana, которые ранее обещала передать Словакия.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Словакии Ярослава Надя.

Глава ведомства отметил, что первые 4 артиллерийские установки уже находятся в распоряжении украинских военных.

"Они готовы к использованию и защите от российских агрессоров", - сказал Надь.

В июне Надь на своей странице в Twitter заявлял, что Словакия и Украина договорились о поставке 8 артиллерийских установок Zuzana 2.

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