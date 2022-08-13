Словакия передала Украине первые четыре САУ Zuzana

Украина получила первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana, которые ранее обещала передать Словакия.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Словакии Ярослава Надя.
Глава ведомства отметил, что первые 4 артиллерийские установки уже находятся в распоряжении украинских военных.
"Они готовы к использованию и защите от российских агрессоров", - сказал Надь.
В июне Надь на своей странице в Twitter заявлял, что Словакия и Украина договорились о поставке 8 артиллерийских установок Zuzana 2.