Следующие слушания об экстрадиции Ассанджа состоятся в конце мая

Следующие слушания в Великобритании по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отметим, что сегодня в Вестминстерском магистратском суде прошло заседание, начавшееся с опозданием на полтора часа и завершившееся за десять минут. Д.Ассанж не был привезен в суд, на вопросы судьи отвечал по видеосвязи из тюрьмы.

Он сделал лишь одно заявление на слушаниях – сказал, что отказывается сдаваться США, не признает вины, так как занимается журналистикой.

В ходе заседания американская сторона подтвердила свой запрос об экстрадиции, судья напомнил, что пока не все документы по данному делу предоставлены. США должны предоставить документы до 12 июня.

Следующие слушания состоятся 30 мая и, по всей видимости, также будут техническими.

Отметим, что 1 мая лондонский суд приговорил основателя Wikileaks к 50 неделям тюремного заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.