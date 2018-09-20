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    Скончался подозреваемый в стрельбе в Висконсине - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Подозреваемый в стрельбе в Висконсине умер после полученных ранений.

    Как сообщает Report, об этом передаёт Associated Press со ссылкой на заявление полиции.

    Кроме того, уточняется, что ранения получили три человека. 

    Ранее сообщалось о четырёх пострадавших.

    ***23:21

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В США в городе Миддлтон, штат Висконсин, злоумышленник открыл стрельбу в офисном здании. 

    Как передает Report, об этом сообщает CNN.

    Прибывшие полицейские его обезвредили. 

    Ранено пять человек, в том числе сам стрелок. 

    На месте работают сотрудники ФБР и экстренных служб.

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