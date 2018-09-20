Скончался подозреваемый в стрельбе в Висконсине - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Подозреваемый в стрельбе в Висконсине умер после полученных ранений.
Как сообщает Report, об этом передаёт Associated Press со ссылкой на заявление полиции.
Кроме того, уточняется, что ранения получили три человека.
Ранее сообщалось о четырёх пострадавших.
***23:21
Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В США в городе Миддлтон, штат Висконсин, злоумышленник открыл стрельбу в офисном здании.
Как передает Report, об этом сообщает CNN.
Прибывшие полицейские его обезвредили.
Ранено пять человек, в том числе сам стрелок.
На месте работают сотрудники ФБР и экстренных служб.
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