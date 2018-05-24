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    Сирийский аэродром подвергся ракетной атаке

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Системы ПВО сирийской армии отразили ракетный удар по одному из своих военных аэродромов в провинции Хомс.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

    Ранее агентство сообщало, что в районе авиабазы "Аль-Дабаа" в Хомсе были слышны взрывы.

    "Один из наших аэродромов в центральной части (страны) подвергся вражескому ракетному удару. Наши средства ПВО отразили атаку", — приводит агентство слова своего собеседника.

    В четверг агентство САНА сообщило со ссылкой на военный источник, что ВВС возглавляемой США коалиции атаковали позиции армии САР в провинции Дейр-эз-Зор.

    Коалиция под руководством США опровергла эту информацию.

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