Сирийский аэродром подвергся ракетной атаке

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Системы ПВО сирийской армии отразили ракетный удар по одному из своих военных аэродромов в провинции Хомс.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Ранее агентство сообщало, что в районе авиабазы "Аль-Дабаа" в Хомсе были слышны взрывы.

"Один из наших аэродромов в центральной части (страны) подвергся вражескому ракетному удару. Наши средства ПВО отразили атаку", — приводит агентство слова своего собеседника.

В четверг агентство САНА сообщило со ссылкой на военный источник, что ВВС возглавляемой США коалиции атаковали позиции армии САР в провинции Дейр-эз-Зор.

Коалиция под руководством США опровергла эту информацию.