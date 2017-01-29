Сирийские войска освободили район Вади-Барада под Дамаском

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сирийская армия полностью освободила от боевиков район Вади-Барада недалеко от Дамаска.

Как передает Report, об этом сообщает национальное агентство SANA со ссылкой на заявление командования.

Район стал известен после того, как из-за действий террористов в Вади-Барада сирийская столица лишилась водоснабжения.

По словам военных, их действия позволили заключить в некоторых из деревень соглашения о примирении, в результате чего жители и боевики смогли покинуть район без боя.