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    Сирийские войска освободили район Вади-Барада под Дамаском

    Об этом сообщает национальное агентство SANA

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сирийская армия полностью освободила от боевиков район Вади-Барада недалеко от Дамаска.

    Как передает Report, об этом сообщает национальное агентство SANA со ссылкой на заявление командования.

    Район стал известен после того, как из-за действий террористов в Вади-Барада сирийская столица лишилась водоснабжения.

    По словам военных, их действия позволили заключить в некоторых из деревень соглашения о примирении, в результате чего жители и боевики смогли покинуть район без боя.

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