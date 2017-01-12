Сирийская оппозиция выдвинула условия поездки на встречу в Астану

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Представители сирийской оппозиции сообщили, на каких условиях они будут готовы принять участие в мирной конференции в Астане в конце января, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Соглашение о ее проведении было достигнуто Россией и Турцией.

Первым из принципиальных условий является полное прекращение военных действий. Второе – привлечение к переговорам представителей политического руководства, а не только военного командования "умеренных" противников Башара Асада.

Встреча запланирована на 23 января.