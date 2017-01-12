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    Сирийская оппозиция выдвинула условия поездки на встречу в Астану

    Встреча запланирована на 23 января

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Представители сирийской оппозиции сообщили, на каких условиях они будут готовы принять участие в мирной конференции в Астане в конце января, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

    Соглашение о ее проведении было достигнуто Россией и Турцией.

    Первым из принципиальных условий является полное прекращение военных действий. Второе – привлечение к переговорам представителей политического руководства, а не только военного командования "умеренных" противников Башара Асада.

    Встреча запланирована на 23 января.

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