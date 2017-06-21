Сирийская армия выбила боевиков из пяти районов Дамаска

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Правительственные войска Сирии при поддержке авиации и артиллерии выбили террористов из пяти районов на юго-востоке Дамаска, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сирийская армия вернула контроль над районами Бир Касеб, Хурбет Касеб, Тулюль ар-Раваби, Сарихи и Иринба в юго-восточном пригороде Дамаска. В результате бо-естолкновений террористы понесли потери, были уничтожены их огневые позиции", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, отступая, террористы оставили большое количество боеприпа-сов.

Активная работа авиации и артиллерии армии была слышна в центре сирийской сто-лицы на протяжении последних двух дней. Наиболее активная фаза наступательной операции проходила рано утром.