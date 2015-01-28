Сильвио Берлускони отказано в досрочном завершении отбывания наказания

Баку. 28 января. REPORT.AZ/Специальная секция трибунала Милана отклонила запрос адвокатов бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о досрочном завершении - на 45 дней - отбывания наказания по делу о финансовом мошенничестве его компании Mediaset.

Согласно окончательному приговору, подтвержденному в августе 2013 года в Кассационном суде, 77-летний политик был приговорен к четырем годам (сокращенным до года по амнистии). Однако отбывание за решеткой в виду преклонного возраста обвиняемого было заменено на прохождение общественно-полезных работ.

На протяжении нескольких месяцев Берлускони раз в неделю - по пятницам - проводит по четыре часа с престарелыми, страдающими болезнью Альцгеймера, в одном из лечебных заведений под Миланом. Срок этих работ истекает в апреле, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

Берлускони также не отказался от идеи опротестовать приговор по делу Mediaset в Европейском суде по правам человека. В частности, согласно одному из его пунктов, он на протяжении нескольких лет не имеет права занимать руководящие посты. Тогда как в ходе своих последних выступлений ветеран итальянской политики заявил, что намерен вновь вернуться к активной политической деятельности и оставаться во главе партии "Вперед, Италия", в частности, в случае объявления новых выборов.