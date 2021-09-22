О нас
Report Georgia
Аудио новости

Си Цзиньпин: Китай никогда не будет нападать на другие страны

Си Цзиньпин: Китай никогда не будет нападать на другие страны Китай ни при каких обстоятельствах не будет нападать на другие страны или добиваться гегемонии.
Другие страны
22 сентября 2021 г. 06:19
Си Цзиньпин: Китай никогда не будет нападать на другие страны
Си Цзиньпин

Китай ни при каких обстоятельствах не будет нападать на другие страны или добиваться гегемонии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Китайский народ всегда преследовал мир и гармонию и стремился к ним. Китай никогда не будет нападать на другие страны, притеснять кого-либо или добиваться гегемонии", - сказал глава государства.

"КНР всегда была поборником глобального мира и всеобщего развития, защитником международного порядка и источником всеобщих благ. Китай продолжит посредством собственного развития предоставлять миру новые возможности", - резюмировал Си Цзиньпин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Si Cinpin: “Çin heç vaxt başqa ölkələrə hücum etməyəcək”

Самое важное

Байрамов встретился с Викторией Нуланд
Байрамов встретился с Викторией Нуланд
22 сентября 2021 г. 01:11
Эрдоган: Азербайджан использовал свое право на защиту, чтобы положить конец оккупации
Эрдоган: Азербайджан использовал свое право на защиту, чтобы положить конец оккупации
21 сентября 2021 г. 23:02
В Азербайджане введено более 8 млн доз вакцины от коронавируса
В Азербайджане введено более 8 млн доз вакцины от коронавируса
21 сентября 2021 г. 19:23
Состоялось очередное заседание Экономического совета
ФотоСостоялось очередное заседание Экономического совета
21 сентября 2021 г. 19:09
Госпогранслужба и Служба госбезопасности провели операцию в Каспийском море, есть задержанные
ФотоГоспогранслужба и Служба госбезопасности провели операцию в Каспийском море, есть задержанные
21 сентября 2021 г. 17:08
Водителей мопедов в Азербайджане обяжут получать водительские удостоверения
Водителей мопедов в Азербайджане обяжут получать водительские удостоверения
21 сентября 2021 г. 12:58
До 1 октября таксистам потребуется пройти полную вакцинацию
До 1 октября таксистам потребуется пройти полную вакцинацию
21 сентября 2021 г. 12:28
Азербайджан будет представлен на международном кинофестивале в Ташкенте
Азербайджан будет представлен на международном кинофестивале в Ташкенте
21 сентября 2021 г. 11:55
Экс-глава Азерхалча обвиняется в хищении 22 млн манатов
Экс-глава "Азерхалча" обвиняется в хищении 22 млн манатов
21 сентября 2021 г. 10:40
Завершились учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
ФотоЗавершились учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
21 сентября 2021 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi