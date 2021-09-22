Си Цзиньпин: Китай никогда не будет нападать на другие страны

Китай ни при каких обстоятельствах не будет нападать на другие страны или добиваться гегемонии.

Китай ни при каких обстоятельствах не будет нападать на другие страны или добиваться гегемонии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Китайский народ всегда преследовал мир и гармонию и стремился к ним. Китай никогда не будет нападать на другие страны, притеснять кого-либо или добиваться гегемонии", - сказал глава государства.

"КНР всегда была поборником глобального мира и всеобщего развития, защитником международного порядка и источником всеобщих благ. Китай продолжит посредством собственного развития предоставлять миру новые возможности", - резюмировал Си Цзиньпин.