Си Цзиньпин: Китай никогда не будет нападать на другие страны

Китай ни при каких обстоятельствах не будет нападать на другие страны или добиваться гегемонии.
"Китайский народ всегда преследовал мир и гармонию и стремился к ним. Китай никогда не будет нападать на другие страны, притеснять кого-либо или добиваться гегемонии", - сказал глава государства.
"КНР всегда была поборником глобального мира и всеобщего развития, защитником международного порядка и источником всеобщих благ. Китай продолжит посредством собственного развития предоставлять миру новые возможности", - резюмировал Си Цзиньпин.