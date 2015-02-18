​Швейцария планирует выделить Украине 200 млн. долларов

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Швейцария ведет переговоры со Швейцарским национальным банком по вопросу выделения финансовой помощи Украине в размере 200 млн. долларов.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте швейцарского федерального совета.

"Кредит является частью скоординированных на международном уровне действий, направленных на достижение финансовой стабильности в стране, и привязан к реализации программы МВФ", — говорится в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что выделенные деньги не могут быть использованы для финансирования военного бюджета.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает первый транш МВФ в марте 2015 года.