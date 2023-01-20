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Швейцария может провести референдум по передаче Украине активов РФ

Швейцария может провести референдум по передаче Украине активов РФ Швейцария не против передать замороженные российские активы для восстановления Украины, однако для этого может потребоваться референдум.
Другие страны
20 января 2023 г. 16:48
Швейцария может провести референдум по передаче Украине активов РФ

Швейцария не против передать замороженные российские активы для восстановления Украины, однако для этого может потребоваться референдум.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении главы МИД Швейцарии Игнацио Кассиса в интервью Tages-Anzeiger.

"Если мы серьезно настроены на помощь в восстановлении Украины, мы должны подумать о том, как мы собираемся это финансировать", - сказал министр, добавив, что западные страны обсуждают шаг конфискации российских активов.

Как уточнил Кассис, Швейцария заморозила российские активны на 7,5 млрд франков (8,2 млрд долларов), но, согласно законодательству страны, они не могут быть конфискованы. И для изменения этого закона, вероятно, потребуется провести референдум.

"Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что мы считаем это морально правильным. Право собственности является фундаментальным", - сказал глава МИД Швейцарии.

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Версия на английском языке Switzerland may hold referendum on transfer of Russian assets to Ukraine

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