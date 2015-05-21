Швеция заметила два российских Ту-22М у своих границ

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Два истребителя шведских ВВС были подняты в воздух для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-22М, которые были замечены в международном воздушном пространстве вблизи южной границы Швеции, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Как сообщают шведские военные, российские бомбардировщики не нарушили воздушного пространства страны.

На прошлой неделе аналогичный случай произошел в Британии: истребители-перехватчики "Тайфун" были подняты в воздух после того, как два российских военных самолета были замечены вблизи воздушного пространства страны - на севере от Шотландии.

Об участившихся случаях опасного приближения российских самолетов к государственным границам в последние месяцы не раз сообщали балтийские и скандинавские страны, а также США, Великобритания, Канада, Нидерланды, Румыния и Япония.