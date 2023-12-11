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Швеция выделяет новый пакет помощи Украине в размере 134 млн долларов

Швеция выделяет новый пакет помощи Украине в размере 134 млн долларов Правительство Швеции вскоре объявит о выделении нового пакета помощи Украине в размере 1,4 млрд крон (134 млн долларов).
Другие страны
11 декабря 2023 г. 15:38
Швеция выделяет новый пакет помощи Украине в размере 134 млн долларов

Правительство Швеции вскоре объявит о выделении нового пакета помощи Украине в размере 1,4 млрд крон (134 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр по международному сотрудничеству Йохан Форсселль.

"На сегодняшний день это самая крупная поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине", - отметил Кристерссон.

Средства поступят из общего бюджета зарубежной помощи. Из них 900 млн крон (86 млн долларов) направят в учрежденный Всемирным банком фонд, предназначенный для поддержки базовой инфраструктуры Украины - энергетики, жилищного сектора, здравоохранения и транспорта. Еще 300 млн крон (28,7 млн долларов) будут переданы в основанный Европейским банком реконструкции и развития фонд окружающей среды и энергетики для Украины.

100 млн крон (9,6 млн долларов) будут направлены на продовольственные программы ООН, 75 млн (7,2 млн долларов) поступят ЮНЕСКО для строительства убежищ в школах и детских садах, а 25 млн (2,4 млн долларов) будут распределены по каналам управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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Версия на азербайджанском языке İsveç hökuməti Ukraynaya yeni yardım paketini tezliklə elan edəcək

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