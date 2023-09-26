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Швеция впервые за 10 лет депортировала граждан Ирака

Швеция впервые за 10 лет депортировала граждан Ирака Шведские власти принудительно выслали 26 иракских граждан.
Другие страны
26 сентября 2023 г. 14:05
Швеция впервые за 10 лет депортировала граждан Ирака

Шведские власти принудительно выслали 26 иракских граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Sveriges Radio.

Источники сообщают, что самолет с депортируемыми вылетел утром в Багдад. На борту также находятся сотрудники службы исполнения наказаний и полиции.

Это первый случай принудительной депортации из Швеции в Ирак с 2012 года. Ранее Багдад отказывался принимать высылаемых из королевства людей.

Адвокат Маджид Альнаши, который представляет интересы нескольких мигрантов на борту самолета, настаивает на том, что теперь власти обеих стран должны объяснить, что именно стоит за принудительными депортациями и почему Ирак изменил позицию по этому вопросу.

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Версия на английском языке Sweden deports Iraqi citizens for first time in 10 years

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