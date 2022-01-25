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Швеция усмотрела в логотипе KoronaPay эксплуатацию монархической геральдики

Швеция усмотрела в логотипе KoronaPay эксплуатацию монархической геральдики Власти Швеции посчитали, что изображение короны в логотипе российского сервиса денежных переводов "Золотая корона" слишком похоже на королевскую корону, которая защищена законом.
Другие страны
25 января 2022 г. 12:38
Швеция усмотрела в логотипе KoronaPay эксплуатацию монархической геральдики

Власти Швеции посчитали, что изображение короны в логотипе российского сервиса денежных переводов "Золотая корона" слишком похоже на королевскую корону, которая защищена законом.

Как передает Report, об этом пишет газета "Коммерсантъ".

В национальном архиве Швеции по просьбе патентно-регистрационного ведомства провели проверку и пришли к выводу, что изображение короны легко спутать с королевской короной и что это придает знаку официальный характер. По мнению шведских властей, это является эксплуатацией монархической геральдики и может ущемлять символ европейских монархий.

По оценкам экспертов, на "Золотую корону" приходится более 50% всех переводов без открытия счета в России. В Европе KoronaPay начала работать с мая 2020 года, и на нее уже приходится уже около 10% бизнеса "Золотой короны".

Председатель совета директоров платежной системы Николай Смирнов отметил, что компания уже зарегистрировала товарный знак с короной в Испании, Австрии, Германии, Венгрии, Португалии и других странах "с большой монархической историей". По его словам, изображение короны в логотипе KoronaPay "не посягает на монархические символы" и что ее "скорее можно сравнить с обозначением короны в шахматной фигуре короля".

Компания намерена отстаивать свою позицию перед регулирующими органами Швеции.

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