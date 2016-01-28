​Швеция решила депортировать 80 тыс. беженцев

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Власти Швеции планируют депортировать около 80 тыс. человек, которым было отказано в получении статуса беженца.

Как передает Report, об этом в четверг, 28 января, сообщает BBC.

Министр внутренних дел страны Андерс Игеман сказал, что на депортацию может уйти несколько лет.

В 2015 году статус беженца в Швеции запросили более 160 тыс. человек, из которых уже рассмотрели почти 59 тыс. заявлений. Половину из них одобрили.

В начале января Швеция приостановила проверку документов на границе с Данией. После этого беженцы не могут попасть в Швецию без специальных разрешений.