 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Швеция решила депортировать 80 тыс. беженцев

    На депортацию может уйти несколько лет

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Власти Швеции планируют депортировать около 80 тыс. человек, которым было отказано в получении статуса беженца.

    Как передает Report, об этом в четверг, 28 января, сообщает BBC.

    Министр внутренних дел страны Андерс Игеман сказал, что на депортацию может уйти несколько лет.

    В 2015 году статус беженца в Швеции запросили более 160 тыс. человек, из которых уже рассмотрели почти 59 тыс. заявлений. Половину из них одобрили.

    В начале января Швеция приостановила проверку документов на границе с Данией. После этого беженцы не могут попасть в Швецию без специальных разрешений.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi