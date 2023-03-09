Швеция и Финляндия не выполнили обязательства по членству в НАТО перед Турцией

Швеция и Финляндия не выполнили обязательства перед Турцией по членству в НАТО.

Швеция и Финляндия не выполнили обязательства перед Турцией по членству в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, в четверг в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча представителей Швеции, Финляндии и Турции.

"В Брюсселе состоится детальный обмен мнениями по выполнению Хельсинки и Стокгольмом обязательств, взятых на полях последнего саммита НАТО в Мадриде. Ситуация отличается от утверждений представителей альянса. Обязательства в основе своей не выполнены", - говорится в сообщении агентства.

Ранее член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и ректор университета Алтынбаш Чагры Эрхан заявил о том, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО осенью или зимой, если выполнят обещания по борьбе с курдскими сепаратистами.