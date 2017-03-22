Шварценеггер высмеял Трампа за низкие рейтинги популярности - ВИДЕО

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер высмеял президента США Дональда Трампа за низкую поддержку среди населения.

Как передает Report, соответствующую видеозапись он разместил во вторник на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Дональд, опубликовали рейтинги и вы потерпели крах. Ничего себе!" - сказал актер.

Он заострил внимание на том, что проект бюджета США, подготовленный администрацией Трампа, предполагает урезание ряда социальных программ, в том числе касающихся школьников и бесплатного питания малоимущим.

"Так не сделаешь Америку снова великой", - констатировал Шварценеггер.

Актер задал Трампу риторический вопрос: "Кто дает вам советы?" Экс-губернатор также предложил президенту вместе посетить общеобразовательную школу в американской столице, чтобы убедиться в том, насколько негативно скажется на учениках сокращение социальных расходов.