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    Шварценеггер высмеял Трампа за низкие рейтинги популярности - ВИДЕО

    Актер задал Трампу риторический вопрос: Кто дает вам советы?

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер высмеял президента США Дональда Трампа за низкую поддержку среди населения.

    Как передает Report, соответствующую видеозапись он разместил во вторник на своей странице в сети микроблогов Twitter.

    "Дональд, опубликовали рейтинги и вы потерпели крах. Ничего себе!" - сказал актер.

    Он заострил внимание на том, что проект бюджета США, подготовленный администрацией Трампа, предполагает урезание ряда социальных программ, в том числе касающихся школьников и бесплатного питания малоимущим.

    "Так не сделаешь Америку снова великой", - констатировал Шварценеггер.

    Актер задал Трампу риторический вопрос: "Кто дает вам советы?" Экс-губернатор также предложил президенту вместе посетить общеобразовательную школу в американской столице, чтобы убедиться в том, насколько негативно скажется на учениках сокращение социальных расходов.

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