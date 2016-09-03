Шторм Эрмина угрожает восточным штатам США

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Власти США выступили с предупреждением о разрушительном шторме Эрмина, который движется на восточные штаты, сообщает Report со ссылкой на БИ-би-си.

Ранее от шторма уже пострадала Флорида.

Еще до того, как Эрмина была классифицирована как шторм, погиб один человек.

В пятницу вечером и в субботу утром во Флоирде и Джорджии из-за шторма без электроснабжения остались десятки тысяч домов и предприятий.

Шторм должен дойти до Нью-Йорка к воскресенью.

Согласно метеорологам, Эрмина будет продвигаться на север вдоль восточного побережья США. В субботу ветер усилится и шторм уйдет в Атлантический океан. Вполне вероятно, что к вечеру воскресенья сила ветра достигнет ураганных значений, говорится в заявлении Национального центра по слежению за ураганами.

Из-за угрозы со стороны Эрмины в эти выходные во многих городах отменяются концерты и закрываются пляжи.