Шольц: ФРГ поддерживает переговорный процесс между Москвой и Киевом

Германия поддерживает переговорный процесс между Москвой и Киевом, но именно Украине решать, какие результаты ее устроят.

Германия поддерживает переговорный процесс между Москвой и Киевом, но именно Украине решать, какие результаты ее устроят.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

"Переговоры ведутся, и мы делаем вклад в то, чтобы они имели шансы (на успех). Мы говорим со сторонами, но мы даем понять президенту (РФ Владимиру) Путину, какой позиции придерживаются ФРГ, ЕС и НАТО", - сказал он. "Но Украина сама должна решать, какой результат она будет принимать или не принимать. Это не наше дело или не дело кого бы то ни было еще. Речь идет об Украине - о стране и ее суверенитете", - добавил канцлер.

Шольц выступил с призывом прекратить спецоперацию на Украине и вывести оттуда российские войска.

"Мы призываем президента Путина в скором времени остановить военные действия", - сказал канцлер ФРГ. Одновременно с этим он заявил, что страны Запада "продолжат поддерживать Украину", а также в тесном согласии в рамках НАТО увеличивать свои оборонительные возможности.