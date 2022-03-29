Шойгу: Первый этап спецоперации в Украине завершен

"В целом основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, армии Украины нанесен существенный урон".

"В целом основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, армии Украины нанесен существенный урон".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По словам министра, за последние две недели в Украине были уничтожены около 600 наемников, а еще 500 просто покинули страну.

Он также назвал позицию западных стран, которые поставляют оружие в Украину, безответственной. И отметил, что Россия адекватно отреагирует в случае, если НАТО отправит на Украину боевые самолеты и системы противовоздушной обороны.