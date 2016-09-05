Мятежники в Йемене арестовали нескольких сотрудников местного ТВ

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Мятежники (хуситы) сегодня ворвались в здание одного из частных йеменских телеканалов и арестовали нескольких его сотрудников, в том числе директора.

Как передает Report, об этом сообщил спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

В сообщении "Аль-Арабии" подчеркивается, что инцидент произошел в столице страны Сане, а речь идет о спутниковом канале "Ас-Саид". О причинах этого шага со стороны хуситов, которые контролируют город более полутора лет, неизвестно.

По данным союза журналистов Йемена, с начала года были убиты шестеро сотрудников СМИ и 11 были подвергнуты пыткам.

Также сообщается о 24 арестах.