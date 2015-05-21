Шестеро террористов подорвались в Афганистане из-за внезапной детонации бомб

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Шесть смертников в Афганистане, направлявшиеся к месту совершения теракта, погибли из-за преждевременного срабатывания надетых на них "поясов шахидов".

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Khaama Press.

Как сообщил шеф полиции провинции Нимроз Касим Джангал Багх (Qasim Jangal Bagh), исламисты планировали совершить нападение на правительственные здания в уезде Чахар Бурджак (Chahar Burjak). Инцидент произошел в районе Рудбар.

Причина, по которой взрывные устройства произвольно сдетонировали, не сообщается. О том, членами какой группировки были погибшие исламисты, неизвестно.