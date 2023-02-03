Шарль Мишель: Мы не боимся Кремля

Сегодня мы открыто говорим о двух вещах. Первое — это послание президенту Зеленскому и народу Украины о том, что Европейский Союз будет поддерживать украинцев во всех направлениях. Мы не чувствуем страха и не боимся Кремля, потому что Украина и ЕС — одна

"Сегодня мы открыто говорим о двух вещах. Первое — это послание президенту Зеленскому и народу Украины о том, что Европейский Союз будет поддерживать украинцев по всем направлениям. Мы не чувствуем страха и не боимся Кремля, потому что Украина и ЕС — одна семья".

Как сообщает восточноевропейское бюро Report , об этом заявил глава Совета Европейского Союза Шарль Мишель на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во-вторых, как отметил европейский дипломат, будущее Украины, в ЕС.

"Народ Украины сделал свой выбор в пользу свободы, демократии и верховенства закона. И мы очень четко решили, что будущее украинцев принадлежит нам, оно будет разделено с нами. Ваша судьба - наша судьба. Господин президент (Украины Владимир Зеленский - ред.), в этот решающий момент мы поддерживаем вас вместе с главой Еврокомиссии, так как вы являетесь символом своего народа и демонстрируете его мужество",- подчеркнул он.