Шариф призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке соблюдать договоренности

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке соблюдать договоренность о прекращении огня.

Как передает Report, об этом пакистанский премьер написал в соцсети Х.

"Сообщается о нарушениях прекращения огня в нескольких местах в зоне конфликта, что подрывает дух мирного процесса. Я искренне и серьезно призываю все стороны проявить сдержанность и соблюдать прекращение огня в течение двух недель, как было согласовано, чтобы дипломатия могла сыграть ведущую роль в мирном урегулировании конфликта", - отметил Шариф.