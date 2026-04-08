Шариф призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке соблюдать договоренности
- 08 апреля, 2026
- 18:40
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке соблюдать договоренность о прекращении огня.
Как передает Report, об этом пакистанский премьер написал в соцсети Х.
"Сообщается о нарушениях прекращения огня в нескольких местах в зоне конфликта, что подрывает дух мирного процесса. Я искренне и серьезно призываю все стороны проявить сдержанность и соблюдать прекращение огня в течение двух недель, как было согласовано, чтобы дипломатия могла сыграть ведущую роль в мирном урегулировании конфликта", - отметил Шариф.
Violations of ceasefire have been reported at few places across the conflict zone which undermine the spirit of peace process. I earnestly and sincerely urge all parties to exercise restraint and respect the ceasefire for two weeks, as agreed upon, so that diplomacy can take a…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 8, 2026