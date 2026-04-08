    Шахбаз Шариф: Иран и США договорились о прекращении огня

    • 08 апреля, 2026
    • 04:47
    Шахбаз Шариф: Иран и США договорились о прекращении огня

    Иран, США и их союзники достигли договоренности о прекращении огня.

    Как сообщает Report, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал на своей странице в социальной сети X.

    "С большой скромностью рад сообщить, что Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки вместе со своими союзниками договорились о прекращении огня повсюду, включая Ливан и другие территории", - отметил он, добавив, что соглашение о прекращении огня должно вступить в силу немедленно.

    "Я горячо приветствую этот мудрый шаг, выражаю глубочайшую признательность руководству обеих стран и приглашаю их делегации в Исламабад в пятницу, 10 апреля 2026 года, для проведения дополнительных переговоров по выработке окончательного соглашения, которое позволит урегулировать все спорные вопросы".

    Ш. Шариф отметил, что "Исламабадские переговоры" смогут добиться устойчивого мира.

    Şahbaz Şərif: İran ilə ABŞ atəşkəs barədə razılığa gəlib

